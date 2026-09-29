Расписание первого дня BLAST SLAM VIII по Dota 2
Сегодня, 29 сентября, начинается турнир BLAST SLAM VIII по Dota 2.
В этот день зрителей ждёт шесть матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Групповой этап проходит по системе GSL — командам нужно одержать две победы для выхода в плей-офф.
Расписание матчей BLAST SLAM VIII на вторник, 29 сентября
Группа А:
- 13:00. PARIVISION (Россия) – Level UP (Россия);
- 16:00. LGD Gaming (Китай) – Xtreme Gaming (Китай).
Группа B:
- 13:00. Team Spirit (Россия) – Team Nemesis (Сингапур);
- 16:00. 1w Team (Россия) – Natus Vincere (Украина).
Группа D:
- 19:00 Team Liquid (Нидерланды) – Yakult Brothers (Китай);
- 19:00 Aurora Gaming (Сербия) – GamerLegion (Германия).
BLAST SLAM VIII проходит с 29 сентября по 11 октября. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 750 тыс.
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