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Расписание первого дня BLAST SLAM VIII по Dota 2

Расписание первого дня BLAST SLAM VIII по Dota 2
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Сегодня, 29 сентября, начинается турнир BLAST SLAM VIII по Dota 2.

В этот день зрителей ждёт шесть матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Групповой этап проходит по системе GSL — командам нужно одержать две победы для выхода в плей-офф.

Расписание матчей BLAST SLAM VIII на вторник, 29 сентября

Группа А:

  • 13:00. PARIVISION (Россия)Level UP (Россия);
  • 16:00. LGD Gaming (Китай) – Xtreme Gaming (Китай).

Группа B:

  • 13:00. Team Spirit (Россия) – Team Nemesis (Сингапур);
  • 16:00. 1w Team (Россия) – Natus Vincere (Украина).

Группа D:

  • 19:00 Team Liquid (Нидерланды) – Yakult Brothers (Китай);
  • 19:00 Aurora Gaming (Сербия) – GamerLegion (Германия).

BLAST SLAM VIII проходит с 29 сентября по 11 октября. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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