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В сериал «Клиника» впервые за 17 лет вернётся персонаж Джонни Кастла

В сериал «Клиника» впервые за 17 лет вернётся персонаж Джонни Кастла
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По данным Deadline, в сериал «Клиника» вернётся доктор Даг Мёрфи. Этот персонаж, сыгранный Джонни Кастлом, появился в старых сезонах легендарного ситкома.

Кастл решил вернуться к работе актёра впервые за 17 лет ради нового сезона «Клиники», который начнёт выходить уже 30 сентября. Возвращение Кастла особенно примечательно ещё и потому, что он ушёл из кино в 2009 году, завершив свою восьмисерийную роль в «Клинике», чтобы поступить на юридический факультет.

Создатели новых серий также хотели обсудить с Кеном Дженкинсом его возвращение к роли доктора Келсо, но актёр, который находится на пенсии, отказался.

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