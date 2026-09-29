Компания OpenAI отменила выход флагманской модели GPT-6.1 Astra. Её должны были выпустить в октябре, также планировалось, что версия 6.1 заменит существующую 6.

Корпорация сделала это из-за опасений, связанных с безопасностью. Исследователи высказали свои сомнения в ходе внутреннего тестирования. Это один из признаков того, что ненадлежащее поведение ИИ-агентов может затормозить быстрое развитие отрасли.

GPT-6.1 Astra начала обманывать пользователей и не всегда сообщать о том, что планирует поступить иначе, чем было задумано изначально. Кроме того, она продолжала выполнение задачи, не запрашивая разрешения у человека.