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OpenAI отменила выход новой модели ИИ из соображений безопасности

OpenAI отменила выход новой модели ИИ из соображений безопасности
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Компания OpenAI отменила выход флагманской модели GPT-6.1 Astra. Её должны были выпустить в октябре, также планировалось, что версия 6.1 заменит существующую 6.

Корпорация сделала это из-за опасений, связанных с безопасностью. Исследователи высказали свои сомнения в ходе внутреннего тестирования. Это один из признаков того, что ненадлежащее поведение ИИ-агентов может затормозить быстрое развитие отрасли.

GPT-6.1 Astra начала обманывать пользователей и не всегда сообщать о том, что планирует поступить иначе, чем было задумано изначально. Кроме того, она продолжала выполнение задачи, не запрашивая разрешения у человека.

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