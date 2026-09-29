Yuma присоединился к GamerLegion в Dota 2

GamerLegion объявила о подписании керри Юмы Yuma Лангле. Игрок заменил Энцо Timado Джаноли, который выступал за команду на правах стенд-ина.

Yuma дебютирует в составе 29 сентября на BLAST SLAM VIII. Timado временно заменял Дэниела Ghost Чана, покинувшего команду 7 сентября. С ним GamerLegion заняла 5-6-е место на PGL Wallachia Season 9.

Ранее Yuma выступал за HEROIC и LGD Gaming. На PGL Wallachia Season 9 он играл за PlayTime, однако этот состав не был официально анонсирован организацией. На турнире PlayTime заняла последнее 15-16-е место.

Обновлённый состав GamerLegion:

Юма Yuma Лангле;

Фрэнсис RCY Фундемера;

Виктор Fayde Зуев;

Данил Bignum Шеховцов;

Пол Speeed Боккиккьо;

Андрей-Влад Mangusu Сатяну (тренер).

BLAST SLAM VIII пройдёт с 29 сентября по 11 октября. Групповой этап состоится онлайн, а плей-офф — на Мальте. Призовой фонд турнира составляет $ 750 тыс.