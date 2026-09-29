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Фильм Руки Вверх 2 (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер онлайн

Трейлер фильма «Руки Вверх! 2» с Сергеем Жуковым — премьера 15 октября
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Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила большой трейлер фильма «Руки Вверх! 2». Премьера картины состоится 15 октября в кинотеатрах России, спустя два года после выхода первой части.

Будущий фильм вновь расскажет о знаменитой российской поп-группе. Если первая часть была посвящена становлению коллектива и пути к успеху, то продолжение сосредоточится на более личных темах: любви, семье и обратной стороне популярности в мире музыкальной индустрии.

К главным ролям в продолжении вернутся Сергей Жуков, Влад Прохоров и Илья Русь. Режиссёром в этот раз выступила Алиса Шитикова, постановщица комедии «Лысый нянь».

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