Трейлер фильма «Руки Вверх! 2» с Сергеем Жуковым — премьера 15 октября

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила большой трейлер фильма «Руки Вверх! 2». Премьера картины состоится 15 октября в кинотеатрах России, спустя два года после выхода первой части.

Будущий фильм вновь расскажет о знаменитой российской поп-группе. Если первая часть была посвящена становлению коллектива и пути к успеху, то продолжение сосредоточится на более личных темах: любви, семье и обратной стороне популярности в мире музыкальной индустрии.

К главным ролям в продолжении вернутся Сергей Жуков, Влад Прохоров и Илья Русь. Режиссёром в этот раз выступила Алиса Шитикова, постановщица комедии «Лысый нянь».