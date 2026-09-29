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Стартовали предзаказы God of War Laufey про жену Кратоса — релиз 16 февраля

Стартовали предзаказы God of War Laufey про жену Кратоса — релиз 16 февраля
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29 сентября студия Santa Monica открыла предзаказы на God of War Laufey — новую часть культовой серии. Следующего «Бога войны» уже можно приобрести для консоли PlayStation 5 примерно за пять месяцев до релиза.

Так, в российском регионе игру предзаказать нельзя из-за приостановки деятельности Sony в стране. Однако в привычных для россиянах регионах цены сильно отличаются:

  • Индия — 4999 рупий (около 4500 рублей);
  • Турция — 3499 лир (около 6000 рублей).

За покупку более дорогого расширенного издания геймеры получат скины на оружие, игровые ресурсы, цифровой артбук и саундтрек.

God of War Laufey выступит продолжением и одновременно спин-оффом God of War 2018 года. Сюжет игры посвящён Фэй, второй жене Кратоса и матери Атрея, которая после своей земной смерти оказывается в загробном мире и пытается оттуда выбраться. Релиз игры состоится 16 февраля 2027 года.

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