Стартовали предзаказы God of War Laufey про жену Кратоса — релиз 16 февраля

29 сентября студия Santa Monica открыла предзаказы на God of War Laufey — новую часть культовой серии. Следующего «Бога войны» уже можно приобрести для консоли PlayStation 5 примерно за пять месяцев до релиза.
Так, в российском регионе игру предзаказать нельзя из-за приостановки деятельности Sony в стране. Однако в привычных для россиянах регионах цены сильно отличаются:
За покупку более дорогого расширенного издания геймеры получат скины на оружие, игровые ресурсы, цифровой артбук и саундтрек.
God of War Laufey выступит продолжением и одновременно спин-оффом God of War 2018 года. Сюжет игры посвящён Фэй, второй жене Кратоса и матери Атрея, которая после своей земной смерти оказывается в загробном мире и пытается оттуда выбраться. Релиз игры состоится 16 февраля 2027 года.