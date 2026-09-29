Стартовали предзаказы God of War Laufey про жену Кратоса — релиз 16 февраля

29 сентября студия Santa Monica открыла предзаказы на God of War Laufey — новую часть культовой серии. Следующего «Бога войны» уже можно приобрести для консоли PlayStation 5 примерно за пять месяцев до релиза.

Так, в российском регионе игру предзаказать нельзя из-за приостановки деятельности Sony в стране. Однако в привычных для россиянах регионах цены сильно отличаются:

Индия — 4999 рупий (около 4500 рублей);

— 4999 рупий (около 4500 рублей); Турция — 3499 лир (около 6000 рублей).

За покупку более дорогого расширенного издания геймеры получат скины на оружие, игровые ресурсы, цифровой артбук и саундтрек.