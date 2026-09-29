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Фильм Сказочные выходные (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер онлайн, Курцын

Трейлер комедии «Сказочные выходные» c Романом Курцыным — премьера 3 декабря
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Кинокомпания «Наше кино» представила дебютный трейлер фильма «Сказочные выходные». Премьера семейной комедии состоится 3 декабря в кинотеатрах России.

Видео доступно во VK-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

По сюжету ленты семья Ковалёвых отправляется на выходные в эко-кемпинг в Муромских лесах, чтобы отдохнуть от гаджетов и наконец провести время вместе. Но открытие кемпинга нарушает многовековой покой сказочных существ, охраняющих спящего под землёй дракона. Теперь героям предстоит забыть о разногласиях и действовать сообща, чтобы остановить сказочный хаос и предотвратить катастрофу.

Главные роли в картине исполнили Оксана Акиньшина («Сёстры»), Роман Курцын («Мой папа — медведь») и Людмила Артемьева («Артек. Большое путешествие»). Режиссёром выступил Александр Бабаев («Сокровища гномов»).

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