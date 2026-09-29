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Расширенная версия фильма «Мстители: Финал» вышла в кинотеатрах России

Расширенная версия фильма «Мстители: Финал» вышла в кинотеатрах России
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25 сентября состоялась мировая премьера расширенной версии фильма «Мстители: Финал». Повторный прокат супергеройской ленты пройдёт во многих странах, однако до России картина не доберётся из-за ухода компании Disney c рынка страны.

Спустя четыре дня лента появилась в ассортименте кинотеатров страны в рамках предсеансового обслуживания. Картину уже можно посмотреть в некоторых киносетях, а более массовая премьера состоится в четверг, 1 октября.

Повторный прокат «Финала» приурочен к будущему релизу фильма «Мстители: Судный день». В расширенную версию ленты попали новые сцены и удалённые эпизоды, которые не вошли в финальный монтаж 2019 года.

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