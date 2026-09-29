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Экшен Intergalactic от авторов The Last of Us представят в 2027 году

Экшен Intergalactic от авторов The Last of Us представят в 2027 году
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Студия Naughty Dog опубликовала обращение к игрокам в честь празднования очередной годовщины «Дня The Last of Us». Разработчики культовой франшизы в том числе рассказали о Intergalactic: The Heretic Prophet — игру анонсировали ещё в 2024 году, однако с тех пор о ней нет никаких новостей.

В своём письме президент студии Нил Дракманн признал, что ожидание несколько затянулось, однако совсем скоро оно закончится. Игру представят в 2027 году с полноценным геймплейным трейлером, всеми деталями и датой выхода.

Сразу обозначим ситуацию: до конца этого года мы не будем публиковать новости. Ситуация изменится в 2027 году, когда мы полноценно представим Intergalactic: The Heretic Prophet и подробно покажем вам это безумное научно-фантастическое приключение от лица Джордан. Мы знаем, что прошло немало времени с тех пор, как мы делились с вами новостями, и мы высоко ценим вашу неизменную поддержку. Мы усердно работаем над тем, чтобы создать проект, который будет стоить вашего терпения.

Intergalactic: The Heretic Prophet — научно-фантастический экшен, события которого развернутся в далёком будущем. По сюжету опасный охотник за головами Джордан А. Ман оказывается на далёкой планете Семпирии, связь которой с внешней вселенной прервалась сотни лет назад. Теперь героине придётся использовать все свои навыки и смекалку, если она надеется стать первым человеком за 600 лет, покинувшим её орбиту.

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