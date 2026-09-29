Появился новый постер хоррора «Цикл зверя» со звездой «Сорвиголовы»

Компания Shudder представила новый постер фильма «Цикл зверя» со звездой «Сорвиголовы» Деборы Энн Уолл. На нём можно как раз увидеть героиню актрисы.

Новый постер «Цикла зверя»

Фото: Shudder

Мистическая картина расскажет о судебном антропологе по имени Мэг Гарленд. Её отец умирает при загадочных обстоятельствах, и девушка берётся за расследование его смерти. Со временем она понимает, что столкнулась с явлением, которое нельзя объяснить научно.

В ленте также сыграли Джеффри Донован («Гнев человеческий»), Уилл Хохман («Королевский гамбит»), Гретчен Корбетт («Коломбо») и другие актёры. Режиссёром выступил Джордан Дауни («Время монстров»).

Премьера в России состоится 22 октября.