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Появился новый постер хоррора «Цикл зверя» со звездой «Сорвиголовы»

Появился новый постер хоррора «Цикл зверя» со звездой «Сорвиголовы»
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Компания Shudder представила новый постер фильма «Цикл зверя» со звездой «Сорвиголовы» Деборы Энн Уолл. На нём можно как раз увидеть героиню актрисы.

Новый постер «Цикла зверя»

Фото: Shudder

Мистическая картина расскажет о судебном антропологе по имени Мэг Гарленд. Её отец умирает при загадочных обстоятельствах, и девушка берётся за расследование его смерти. Со временем она понимает, что столкнулась с явлением, которое нельзя объяснить научно.

В ленте также сыграли Джеффри Донован («Гнев человеческий»), Уилл Хохман («Королевский гамбит»), Гретчен Корбетт («Коломбо») и другие актёры. Режиссёром выступил Джордан Дауни («Время монстров»).

Премьера в России состоится 22 октября.

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