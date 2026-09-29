Второй эпизод 29-го сезона «Южного парка» высмеет ИИ-миллиардеров — тизер

Создатели «Южного парка» Трэй Стоун и Мэтт Паркер представили тизер второго эпизода 29-го сезона. В нём показали небольшой фрагмент будущей серии, которая будет посвящена Баттерсу. Эпизод выйдет уже в среду, 1 октября.

Видео доступно во VK Права на видео принадлежат Paramount.

Так, по сюжету второго эпизода американские миллиардеры начали пользоваться задними дворами домов в Южном парке, чтобы обустраивать там свои дата-центры для нейросетей. Одним из пострадавших стал Баттерс, чью территорию заняли неназванные бизнесмены для установки громкого оборудования. Герой очень сильно разозлится на происходящее, что выльется в конфликты в школе.

Всего в 29-й сезон «Южного парка» войдёт шесть эпизодов — их будут выпускать каждые две недели.