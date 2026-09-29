15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй эпизод 29-го сезона «Южного парка» высмеет ИИ-миллиардеров — тизер

Второй эпизод 29-го сезона «Южного парка» высмеет ИИ-миллиардеров — тизер
Комментарии

Создатели «Южного парка» Трэй Стоун и Мэтт Паркер представили тизер второго эпизода 29-го сезона. В нём показали небольшой фрагмент будущей серии, которая будет посвящена Баттерсу. Эпизод выйдет уже в среду, 1 октября.

Видео доступно во VK Права на видео принадлежат Paramount.

Так, по сюжету второго эпизода американские миллиардеры начали пользоваться задними дворами домов в Южном парке, чтобы обустраивать там свои дата-центры для нейросетей. Одним из пострадавших стал Баттерс, чью территорию заняли неназванные бизнесмены для установки громкого оборудования. Герой очень сильно разозлится на происходящее, что выльется в конфликты в школе.

Всего в 29-й сезон «Южного парка» войдёт шесть эпизодов — их будут выпускать каждые две недели.

Материалы по теме
Расписание выхода 29-го сезона мультсериала «Южный парк»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android