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Начались съёмки детектива «Чокнутый» с Андреем Мерзликиным

Начались съёмки детектива «Чокнутый» с Андреем Мерзликиным
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Компания «Алекс Медиа» объявила о старте производства сериала «Чокнутый». Съёмки детектива займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на телеканале НТВ.

Сериал расскажет историю майора полиции Сергея, который получил тяжелую контузию, спасая бывшую жену Светлану от покушения. Теперь Светлана создаёт для него специальное подразделение МВД и назначает Платонова руководителем, чтобы защитить его от начальства, которое мечтает избавиться от него.

Главные роли в проекте сыграют Андрей Мерзликин («Осанна») и Юлия Такшина («Неадекватные люди»). Режиссёром детектива выступает Сергей Щербин («Нерождённая»).

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