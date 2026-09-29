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В Genshin Impact представили новых персонажей версии 7.2 — Митю и Валерия

В Genshin Impact представили новых персонажей версии 7.2 — Митю и Валерия
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Студия HoYoverse официально анонсировала двух следующих играбельных персонажей Genshin Impact — исследователя Митю и командира батальона по имени Валерий. И тот и другой относятся к региону Снежная, вдохновлённому российской и славянской культурой.

Оба героя уже встречались игрокам в ходе прохождения основного сюжета, а теперь получат боевые версии.

  • Митя — пятизвёздочный персонаж электро-стихии, который сражается катализатором;
  • Валерий — электро-герой с редкостью четыре звезды и с одноручным мечом.

Фото: HoYoverse

Персонажи почти неразлучны — Митя как эксперт Королевской энергетической комиссии Снежной постоянно любит сбегать с работы в театр, а Валерия отправляют следить за ним и приводить обратно.

И Митя, и Валерий выйдут вместе с обновлением 7.2 в конце октября.

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