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WW Team потеряла шанс на выход на мэйджор по CS 2

WW Team потеряла шанс на выход на мэйджор по CS 2
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Обновлённый состав WW Team под руководством Ивана StRoGo Шурпатова покинул LAN-турнир FRAG 18 в Узбекистане без единой победы. Команда проиграла Arcred (6:13) и DNK (1:2), заняв последнее место. Поражения лишили коллектив шансов на попадание на PGL Major Singapore 2026.

Ранее WW Team сменила регион в рейтинге VRS с европейского на азиатский, подписав узбекистанца Бориса Ryujin Кима и киргизского игрока Ермека enzero Картанбаева. Однако, по симуляции аналитика Финна Mischief Фаррера, вероятность попадания команды на мэйджор составляла лишь 6,32% — даже до провала на FRAG 18.

Перед стартом первого матча команда также получила штраф от организаторов за отсутствие клубной формы у игроков. Итоговый срез рейтинга VRS состоится 2 ноября. PGL Major Singapore 2026 пройдёт с 25 ноября по 13 декабря.

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