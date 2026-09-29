В ремастере «Ведьмака 3» раздают огненное снаряжение Плотвы — через стримы на Twitch

29 сентября состоялся релиз игры «Ведьмак 3: Обновлённая версия» — полноценного ремастера культовой RPG от студии CD Projekt RED. Проект уже доступен всем владельцам игры полностью бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series в формате патча. На Switch 2 переиздание добралось в формате отдельного клиента.

В честь этого события в студии CD Projekt RED запустили раздачу снаряжения «Огненного коня» для Плотвы. Чтобы забрать контент, игрокам необходимо посмотреть 90 минут трансляций на Twitch с тегом Drops. Для этого также нужно связать свой Twitch-профиль с аккаунтом CD Projekt RED и сделать вход в самом «Ведьмаке 3».

Фото: CD Projekt RED

Выход ремастера для «Ведьмака 3» станет основой для дополнения «Баллады прошлого», которое выйдет в 2027 году на всех актуальных платформах.