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Главным словом 2026 года могут стать «сикс-севен», «нишевый» или «ред-флаг»

Главным словом 2026 года могут стать «сикс-севен», «нишевый» или «ред-флаг»
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Более 18% респондентов считают, что потенциальным главным словом 2026 года станет «нейрослоп» — об этом говорит опрос медиахолдинга Rambler&Co.

Лидеры голосования за слово года — «нишевый» (16%), «ред флаг» и «сикс-севен» (по 14%). При этом почти каждый четвёртый опрошенный (24%) признался, что не понимает значения этих слов.

По мнению участников опроса, новое слово становится частью повседневной речи не после включения в словарь, а когда оно начинает описывать реальные жизненные ситуации. Главным критерием чаще всего называют способность слова коротко описать знакомое явление или эмоцию (35%) и использование выражения людьми разного возраста (32%).

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