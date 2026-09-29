Главным словом 2026 года могут стать «сикс-севен», «нишевый» или «ред-флаг»

Более 18% респондентов считают, что потенциальным главным словом 2026 года станет « нейрослоп » — об этом говорит опрос медиахолдинга Rambler&Co.

Лидеры голосования за слово года — « нишевый » (16%), « ред флаг » и « сикс-севен » (по 14%). При этом почти каждый четвёртый опрошенный (24%) признался, что не понимает значения этих слов.

По мнению участников опроса, новое слово становится частью повседневной речи не после включения в словарь, а когда оно начинает описывать реальные жизненные ситуации. Главным критерием чаще всего называют способность слова коротко описать знакомое явление или эмоцию (35%) и использование выражения людьми разного возраста (32%).