Документальный сериал о звезде «Друзей» Мэттью Перри выйдет 27 октября — трейлер

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер документального сериала The One About Matthew Perry. Документальная лента выйдет на стриминге уже 27 октября в формате трёх эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Будущий сериал расскажет о жизни Мэттью Перри с новой перспективы. Зрителей ждёт «первый подробный и авторитетный документальный фильм» от людей, которые «знали его лучше всех». В шоу расскажут о жизни артиста от раннего периода и знаковой роли в «Друзьях» до последующего алкоголизма и других жизненных трудностей вплоть до смерти.

Одну из важнейших ролей в существовании проекта сыграла Миа Перри, сестра Мэттью. Ожидается, что в шоу также появятся другие звёзды «Друзей», включая Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта ЛеБлана и Дэвида Швиммера.

Смерть актёра Мэттью Перри наступила осенью 2023 года — одна из главных звёзд сериала «Друзья» погиб 29 октября. Актёр утонул в собственном джакузи в возрасте 54 лет после отказа сердца, расследование случившегося всё ещё продолжается.