ENVY вернулась в Counter-Strike спустя четыре года, подписав состав 3DMAX

Американская организация ENVY объявила о возвращении в Counter-Strike 2. Клуб подписал французский состав 3DMAX.

ENVY покинула профессиональную сцену CS в 2021 году. В июле 2025-го основатель клуба Майк Hastr0 Руфейл заявил о намерении вернуться с командой, способной выступать на мэйджорах. С тех пор активно ходили слухи о том, что клуб подпишет состав 3DMAX.

Главным достижением организации в дисциплине остаётся победа французского ростера на DreamHack Open Cluj-Napoca 2015, где за ENVY играли kennyS, Happy и apEX.

Новый состав ENVY:

Брайан Maka Канда;

Лукас Lucky Шастан;

Кевин misutaaa Рабье;

Джереми Kursy Гаст;

Филип Graviti Бранкович.