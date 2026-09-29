ENVY вернулась в Counter-Strike спустя четыре года, подписав состав 3DMAX
Американская организация ENVY объявила о возвращении в Counter-Strike 2. Клуб подписал французский состав 3DMAX.
ENVY покинула профессиональную сцену CS в 2021 году. В июле 2025-го основатель клуба Майк Hastr0 Руфейл заявил о намерении вернуться с командой, способной выступать на мэйджорах. С тех пор активно ходили слухи о том, что клуб подпишет состав 3DMAX.
Главным достижением организации в дисциплине остаётся победа французского ростера на DreamHack Open Cluj-Napoca 2015, где за ENVY играли kennyS, Happy и apEX.
Новый состав ENVY:
- Брайан Maka Канда;
- Лукас Lucky Шастан;
- Кевин misutaaa Рабье;
- Джереми Kursy Гаст;
- Филип Graviti Бранкович.
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