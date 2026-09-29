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Авторы Genshin Impact выпустили песню Водяницы в исполнении сопрано Театра Станиславского

Авторы Genshin Impact выпустили песню Водяницы в исполнении сопрано Театра Станиславского
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Китайская студия HoYoverse представила видео к релизу нового персонажа Водяницы в Genshin Impact — песню героини из Снежной исполнила Дарья Терехова, ведущая сопрано Театра им. Станиславского.

Ролик вышел в рамках тематической серии о культуре Снежной — нового региона в Genshin Impact, вдохновлённого культурой России и славянских стран. Водяница стала играбельной после обновления 7.1.

Видео доступно в группе Genshin Impact во Вконтакте. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Ранее HoYoverse опубликовала видео с танцем ведущей солистки Мариинского театра Мария Хорева: она примерила образ балерины Одетты.

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