Авторы Genshin Impact выпустили песню Водяницы в исполнении сопрано Театра Станиславского

Китайская студия HoYoverse представила видео к релизу нового персонажа Водяницы в Genshin Impact — песню героини из Снежной исполнила Дарья Терехова, ведущая сопрано Театра им. Станиславского.

Ролик вышел в рамках тематической серии о культуре Снежной — нового региона в Genshin Impact, вдохновлённого культурой России и славянских стран. Водяница стала играбельной после обновления 7.1.

Видео доступно в группе Genshin Impact во Вконтакте. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Ранее HoYoverse опубликовала видео с танцем ведущей солистки Мариинского театра Мария Хорева: она примерила образ балерины Одетты.