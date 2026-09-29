Paper Rex обыграла G2 и первой вышла в плей-офф Valorant Champions 2026
Paper Rex победила G2 Esports со счётом 2:1 на групповом этапе Valorant Champions 2026 в Шанхае и стала первой командой, гарантировавшей себе место в плей-офф турнира. Карты завершились со счётом 9:13 на Split, 13:11 на Haven и 13:9 на Lotus.
Лучшим игроком серии стал Ван Jinggg Цзин Цзэ — 61 фраг при 48 смертях и рейтинг 1,26. Его поддержал Джесси d4v41 Мартинес с рейтингом 1,16. У G2 выше единицы закончил только Андрис BABYBAY Блад — рейтинг 1,12 на Chamber и Vyse.
Для Paper Rex это пятая победа над G2 в шести последних встречах в рамках VCT. Тихоокеанская команда теперь ведёт в личных встречах со счётом 5:2. G2 продолжит борьбу в нижней части сетки группы C против проигравшего в паре Team Liquid — TYLOO.
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