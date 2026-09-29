Историческая драма «Восставший» с Эндрю Гарфилдом вышла в онлайне

29 сентября состоялась цифровая премьера фильма «Восставший». Историческую ленту с Эндрю Гарфилдом («Человек-паук») уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, iTunes и других стримингах.

Таким образом, картина стала доступна для домашнего просмотра спустя чуть больше двух недель после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 10 сентября. За это время общие сборы ленты достигли скромных $ 7,7 млн. «Восставший» также официально вышел в российском прокате, заработав чуть больше 14 млн рублей.

Действие «Восставшего» разворачивается в 1392 году, во время жестокого восстания против 14-летнего короля Ричарда II. Пока в Англии бушует война, армия простолюдинов под предводительством крестьянина Уота Тайлера вступает в борьбу с королевской властью за справедливость. Режиссёром ленты выступил Пол Гринграсс, создатель трилогии про Джейсона Борна.