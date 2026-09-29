Тысячи приложений на iOS начали сбоить и вылетать — проблема оказалась в Google

Пользователи Apple по всему миру сталкиваются с массовыми вылетами приложений — сбои возникали в тысячах разных программ для iOS. При этом источником проблемой, как выяснилось, был сервис Google Analytics.

К сбою приложений при запуске приводила работа Google Analytics для Firebase iOS. Поскольку тысячи приложений используют Firebase для серверной разработки и аналитики, все они начали сбоить примерно в одно и то же время.

Один из разработчиков сообщил, что его команда израсходовала большое количество токенов ИИ, пытаясь отладить своё приложение, — они думали, что сами что-то сломали при обновлении. Другие также пробовали решить проблему своими методами, но в итоге сбои начали прекращаться с апдейтом от Google.