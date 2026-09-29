Ремастер «Ведьмака 3» получил самую высокую оценку в 2026 году — первые отзывы Metacritic

Обновлённая версия «Ведьмака 3» вскоре после выхода получила рейтинг 94 балла на агрегаторе Metacritic — это самая высокая оценка среди всех игр, вышедших в 2026 году.

Все оценки оказались исключительно положительными, но пока их слишком мало: у ремастера The Witcher 3: Wild Hunt только четыре оценки. Но если темп сохранится, проект приблизится к топ-50 лучших игр за всю историю — у каждого релиза из этого списка минимум 95 баллов.

«Ведьмак 3: Обновлённая версия» — ремастер культовой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Вместе с ним в проекте заметно улучшили графику, доработали боевую систему и механики передвижения, обновили прокачку Геральта, добавили новые приёмы монстрам, ввели опции доступности, исправили некоторые баги и внесли другие изменения.