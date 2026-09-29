15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Ведьмак 3» поставил рекорд онлайна в Steam — сразу после выхода ремастера

«Ведьмак 3» поставил рекорд онлайна в Steam — сразу после выхода ремастера
Комментарии

29 сентября состоялся релиз игры «Ведьмак 3: Обновлённая версия» — полноценного ремастера культовой RPG от студии CD Projekt RED. Проект уже доступен всем владельцам игры полностью бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series в формате патча. На Switch 2 переиздание добралось в формате отдельного клиента.

Спустя несколько часов после релиза пиковый онлайн игры в Steam достиг отметки в 108 тысяч игроков. Это уже лучший результат в истории культовой RPG — предыдущий рекорд был установлен в январе 2020 года, когда запустился сериал «Ведьмак» с Генри Кавиллом. К выходным этот показатель наверняка станет ещё выше, когда многие игроки скачают игру заново или установят гигантский патч.

Рекорды онлайна «Ведьмака 3» в Steam

  • Сентябрь 2026 года — 108 000 человек (выход ремастера).
  • Январь 2020 года — 103 000 человек (старт сериала «Ведьмак» от Netflix).
  • Май 2015 года — 92 000 человек (выход оригинальной игры).

Выход ремастера для «Ведьмака 3» станет основой для дополнения «Баллады прошлого», которое выйдет в 2027 году на всех актуальных платформах.

Материалы по теме
Ремастер «Ведьмака 3» получил самую высокую оценку в 2026 году — первые отзывы Metacritic