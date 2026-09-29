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Вышел трейлер криминального сериала «Ноктюрн» со Стивеном Грэмом — релиз 30 октября

Вышел трейлер криминального сериала «Ноктюрн» со Стивеном Грэмом — релиз 30 октября
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Онлайн-кинотеатр Apple TV представил трейлер нового сериала «Ноктюрн» в жанре криминального триллера. Премьера сериала состоится на стриминге 30 октября.

Сериал расскажет историю бывшего детектива, который переезжает в маленький городок в Пенсильвании. Однако надежды на спокойную жизнь заканчиваются с появлением серийного убийцы.

Видео доступно на YouTube и во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Apple TV.

В «Ноктюрне» снялись Лив Шнайдер («Люди Икс: Начало. Росомаха», «Крик»), Стивен Грэм («Большой куш») и Зази Битц («Джокер 2», «Быстрее пули»). Шоураннером предстоящего сериала выступает Джон Хлавин.

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