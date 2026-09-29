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«Нас не похоронить, мы восстанем из пепла». Создатель «Футурамы» после финала мультсериала

«Нас не похоронить, мы восстанем из пепла». Создатель «Футурамы» после финала мультсериала
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Создатель мультсериала «Футурама» Мэтт Грейнинг после завершения 14-го сезона проекта выразил уверенность, что ленту нельзя считать полностью законченной.

Последний эпизод получил название «Окончательный финал: последнее заключение». Телеканал Hulu не заказывал новых эпизодов, за исключением спецвыпусков — но Грейнинг уверен, что это не конец для «Футурамы».

Они могут положить нас в гроб. Они могут прибить крышку гвоздями, но они не могут нас похоронить. Мы восстанем из пепла. Я не слишком беспокоюсь об этом.

Грейнинг также признался, что многократные попытки закрыть проект стали поводом для шуток в команде «Футурамы».

Это четвёртый раз, когда «Футураму» закрывают: ранее это происходило в 2003, 2008 и 2013 годах, но после паузы Филипп Фрай и другие знакомые персонажи каждый раз возвращались в эфир.

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