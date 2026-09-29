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«Это должно быть что-то невероятное». Джереми Кларксон — о будущем после «Фермы Кларксона»

«Это должно быть что-то невероятное». Джереми Кларксон — о будущем после «Фермы Кларксона»
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Ведущий Джереми Кларксон рассказал, что уже задумывается о новом проекте — сейчас он ведёт шоу «Ферма Кларксона» на сервисе Prime Video, которое стало невероятно успешным и растянулось уже на шесть сезонов.

Сейчас мы думаем, что будем делать после «Фермы Кларксона», и это должно быть что-то масштабное, чтобы выделиться, чтобы защитить нас от этого натиска снизу. Это должно быть что-то невероятное и амбициозное.

Бывший ведущий «Топ Гир» и «Гранд Тур» отметил, что телевизионным шоу необходимо стать масштабнее и отказаться от привязки к чёткому графику, чтобы конкурировать с социальными сетями и онлайн-проектами.

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