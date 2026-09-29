Полнометражку по аниме «Созданный в Бездне» покажут в России — в кино с 26 ноября

Полнометражный аниме-фильм «Созданный в Бездне: Тайна пробуждения» по известной франшизе Made in Abyss официально выйдет в российский прокат. Премьера ленты состоится 26 ноября.

«Тайна пробуждения» продолжит историю девочки-сироты Рико и робота Рега, путешествующих по Бездне — параллельному миру, таящем в себе много тайн, чудес природы и древних артефактов. Фильм откроет новую часть истории после двух сезонов основной экранизации: герои отправятся на седьмой уровень Бездны.

На осень также запланирован старт третьего сезона популярного аниме «Монолог фармацевта». В России новые эпизоды покажут одновременно с остальным миром.