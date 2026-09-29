Продажи стикеров IEM Cologne Major 2026 оценили в $ 18 млн

В сообществе Counter-Strike 2 появились расчёты доходов от внутриигрового магазина IEM Cologne Major 2026. Согласно оценке, общий объём продаж Major Shop и Major Pass мог составить около $ 18 млн .

По правилам Valve, половина выручки остаётся разработчику. Из второй половины 5% получает турнирный оператор ESL (~$ 900 тыс.), а оставшиеся 45% распределяются между командами и игроками в зависимости от итогового места на турнире. Общая сумма выплат участникам — около $ 8,1 млн .

Чемпион турнира Team Falcons могла заработать порядка $ 513 тыс. — это 2,85% от общей выручки. Половина суммы достаётся организации, вторая делится между пятью игроками — примерно по $ 51,3 тыс. на каждого. FURIA за второе место получает долю в 2,53%, команды на третьем-четвёртом местах — по 2,25%. Участникам на последних позициях полагается по 0,72%, что составляет около $ 129,6 тыс. на команду.

Доходы от магазина мэйджора выплачиваются помимо основного призового фонда турнира, который составил $ 1,25 млн.