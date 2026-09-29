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Вышел эпилог мини-сериала Hour Zero по Ace Combat 8 — релиз игры состоится 2 октября

Вышел эпилог мини-сериала Hour Zero по Ace Combat 8 — релиз игры состоится 2 октября
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Разработчики авиасимулятора Ace Combat 8: Wings of Theve выпустили эпилог мини-сериала Hour Zero, который является приквелом новой игры.

Видео доступно на YouTube и во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Сериал Hour Zero приурочен к релизу Ace Combat 8: Wings of Theve — новой части авиасимуляторов, релиз которой состоится 2 октября. По сюжету игроки окажутся в роли аса-пилота и будут сражаться за выживание своей родины. Действие разворачивается в Странджреале — вымышленном мире серии, который теперь охвачен войной.

Проект выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Владельцы издания Deluxe смогут начать игру 29 сентября.

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