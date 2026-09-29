15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit и PARIVISION стартовали с побед на BLAST SLAM VIII по Dota 2

Team Spirit и PARIVISION стартовали с побед на BLAST SLAM VIII по Dota 2
Комментарии

Team Spirit и PARIVISION одержали победы в 1-м туре группового этапа BLAST SLAM VIII по Dota 2.

Spirit переиграла Nemesis со счётом 2:1 в трёх затяжных картах — 48, 46 и 41 минута соответственно. Оффлейнер Богдан Batyuk Батюк выдал выдающийся дебют — KDA 40-9-56 за три карты на Dawnbreaker и Doom. Лучший результат по фрагам в последних двух картах показал Илья Yatoro Мулярчук.

Dota 2. BLAST Slam VIII . Группа B
29 сентября 2026, вторник. 13:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
Team Nemesis

PARIVISION не оставила шансов Level UP — 2:0 за 35 и 20 минут. Керри Алан Satanic Галлямов завершил первую карту с KDA 15-1-3, вторую закрыл без смертей. Самым результативным на второй карте стал мидер Владимир No[o]ne- Миненко с 8 KDA 8-0-9.

Dota 2. BLAST Slam VIII . Группа A
29 сентября 2026, вторник. 13:00 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
Level UP

BLAST SLAM VIII проходит с 29 сентября по 11 октября, LAN-этап пройдёт на Мальте. Призовой фонд турнира составляет $ 750 тыс.

Материалы по теме
<