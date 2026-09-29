Team Spirit и PARIVISION стартовали с побед на BLAST SLAM VIII по Dota 2

Team Spirit и PARIVISION одержали победы в 1-м туре группового этапа BLAST SLAM VIII по Dota 2.

Spirit переиграла Nemesis со счётом 2:1 в трёх затяжных картах — 48, 46 и 41 минута соответственно. Оффлейнер Богдан Batyuk Батюк выдал выдающийся дебют — KDA 40-9-56 за три карты на Dawnbreaker и Doom. Лучший результат по фрагам в последних двух картах показал Илья Yatoro Мулярчук.

PARIVISION не оставила шансов Level UP — 2:0 за 35 и 20 минут. Керри Алан Satanic Галлямов завершил первую карту с KDA 15-1-3, вторую закрыл без смертей. Самым результативным на второй карте стал мидер Владимир No[o]ne- Миненко с 8 KDA 8-0-9.

BLAST SLAM VIII проходит с 29 сентября по 11 октября, LAN-этап пройдёт на Мальте. Призовой фонд турнира составляет $ 750 тыс.