«Главное разочарование 2026 года». Критики смешанно оценили фильм «Диггер» с Томом Крузом

1 октября состоится премьера фильма «Диггер» — комедии с Томом Крузом от режиссёра «Бёрдмэна» и «Выжившего» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Фильм расскажет о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. За несколько суток до релиза критики опубликовали большие обзоры будущей ленты, в которых они поделились своими впечатлениями.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes мнения разделились: новинку рекомендуют 50% журналистов. Одни остались в восторге и хвалят юмор, актуальность затрагиваемых тем и техническое исполнение. Другие же называют комедию абсолютно унылой и проходной, а сам сюжет якобы не оправдывает возложенных ожиданий. При этом большинство обозревателей хвалят Тома Круза, который сыграл одну из своих лучших ролей.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Диггер»

Да, фильм может быть грубым… Но «Диггер» остаётся насыщенным, горько-смешным опытом, который в конечном итоге выводит вас на трезвую, запоминающуюся ноту.

В итоге «Диггер» — это холодный и отстранённый фильм, который ощущается не как история, чтобы в неё погрузиться, а как умное, прекрасно исполненное и часто какофоничное упражнение, которое лучше всего оценивать с большой дистанции.

Когда вы смотрите фильм, который не работает, а затем добровольно позволяет себе принять идею, что само его существование может быть совершенно бессмысленным — так зачем же тогда кто-либо из нас, будь то режиссёр или з