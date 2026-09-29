В Сети сравнили культовый «Рокки» и новый «Рокки — это я» — между фильмами 50 лет

К релизу приближается биографическая драма «Рокки — это я», посвящённая первому фильму серии о великом боксёре. Лента приурочена к 50-летию с момента выхода «Рокки» и воссоздаёт ряд сцен из оригинала: сравнение показывает, что авторы серьёзно отнеслись к костюмам и деталям.

«Рокки» вышел в 1976 году. Сценарий написал начинающий актёр Сильвестр Сталлоне, и историю хотела купить большая голливудская студия — но Сталлоне был готов фильм продать только при условии, что главную роль сыграет он сам. В итоге он остался без контракта и решил снять ленту самостоятельно.

Фильм «Рокки — это я» начнут показывать в кинотеатрах мира в ноябре. На российских экранах лента появится 26 ноября.