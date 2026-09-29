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«Ты же можешь играть лучше». Noticed — о дружбе с Satanic в PARIVISION по Dota 2

«Ты же можешь играть лучше». Noticed — о дружбе с Satanic в PARIVISION по Dota 2
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Оффлейнер PARIVISION Евгений Noticed Игнатенко рассказал о дружбе с керри команды Аланом Satanic Галлямовым и его роли в адаптации к составу.

По словам Игнатенко, именно Галлямов помог ему преодолеть сложный период после перехода в PARIVISION, когда оффлейнер показывал слабые результаты. Несмотря на жёсткую подачу, прямая обратная связь от партнёра стала ключевым фактором прогресса.

Когда перешёл в PARIVISION, я играл очень плохо. Просто фидил в каждой игре. И только Satanic смог объяснить мне всё. Мы зашли в Discord, и он говорит: «Господи, ну ты и мусор. Почему играешь плохо? Ты же можешь играть лучше». Сначала я злился, но сейчас хочу сказать ему спасибо, потому что это действительно помогло. Он мой друг и может высказать мне это без каких-то лишних мыслей.

Noticed также отметил, что вне игры они с Галлямовым проводят много времени вместе — играют в падел, гуляют и даже играют в CS 2.

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