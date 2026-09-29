Ураганы, 170 видов животных и мини-игры. Новые детали GTA 6
29 сентября издание Game Informer выпустило большой материал, посвящённый GTA 6. Журналисты опубликовали множество подробностей грядущего экшена от Rockstar Games за полтора месяца до релиза.
Новые детали GTA 6 из материала Game Informer
- В GTA 6 появятся полноценные ураганы, актуальные для штата Флорида. Авторы утверждают, что штормы также будут влиять и на некоторые задания, однако пока неясно, как именно.
- Разработчики в целом серьёзно поработали над разнообразием погодных условий. В разных местах штата Флорида погода может сильно отличаться, а ветер будет влиять на другие физические объекты, включая мелкий мусор, причёски персонажей и растительность.
- В GTA 6 добавят около 170 видов животных. Из них будет около 60 видов птиц, более 30 видов наземных млекопитающих, различные виды рыб и рептилий. Не обойдётся и без аллигаторов, пеликанов и ламантинов.
- Карта мира в GTA 6 примерно в два раза больше мира из GTA 5. Разработчики потратили огромные усилия и ресурсы на детализацию самых разных уголков штата Леонида.
- В Rockstar отдельно хвастаются детализацией неигровых персонажей. В игре огромное количество уникальных NPC — с разным телосложением, причёсками, чертами лица, татуировками и другими особенностями.
- В GTA 6 по традиции будет множество мини-игр. Среди них уже подтверждены бейсджампинг, бильярд, каякинг, мини-гольф, дайвинг, гонки, зоопарки, катание на гидроциклах и аэролодках.
Релиз GTA 6 состоится уже 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.
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