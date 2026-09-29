Фильм «Завоевание Эйегона» по «Игре престолов» выйдет летом 2029 года

Кинокомпания Warner Bros. раскрыла дату выхода первого полнометражного фильма по «Игре престолов». Лента под названием «Завоевание Эйегона» выйдет в мировых кинотеатрах 1 июня 2029 года, работа над ней уже началась.

Над сценарием картины работает Бо Уиллимон, известный по сериалам «Карточный домик» и «Андор». Постановщиком же выступит Оуэн Харрис, который участвует в создании «Рыцаря Семи Королевств». В ближайшее время авторы начнут подбирать актёрский состав.

Проект по серии романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» расскажет о первом завоевателе Эйегоне I Таргариене, который отправляется покорять Вестерос. Действие картины развернётся за 300 лет до событий «Игры престолов».