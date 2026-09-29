Страты PARIVISION по CS 2 нашли в мусорке — Jame объяснил ситуацию

В социальных сетях появилось видео, в котором девушка обнаружила распечатанные стратегии состава PARIVISION по Counter-Strike 2 в мусорном баке. Ролик быстро разошёлся по тематическим сообществам.

Капитан команды Джами Jame Али оперативно прокомментировал инцидент. По его словам, один из игроков распечатал тактические схемы для заучивания, но допустил ошибку при печати и выбросил неудачную версию.

Ничего такого там нет. Засвечены были какие-то вещи, но глобально это на погоду не влияет — это всё, что есть у всех. С девушкой я лично связался, попросил дальше не публиковать. Она пошла навстречу и сказала, что выкинула. Спасибо ей огромное.

Jame подчеркнул, что обнаруженные материалы не содержали уникальных наработок и не могут повлиять на подготовку соперников. Сейчас состав готовится к ESL Pro League Season 24, который пройдёт с 3 по 11 октября.