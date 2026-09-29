В CS 2 установлен новый рекорд по количеству убийств за одну карту на LAN

Болгарский киберспортсмен Славен AwaykeN Любенов установил новый рекорд по количеству фрагов за одну карту в рамках LAN-турнира по Counter-Strike 2. В матче на Urban Riga Open Season 7 игрок команды INFURITY оформил 62 килла.

Рекорд был зафиксирован в игре против Inner Circle Academy. Встреча продлилась 60 раундов и завершилась поражением коллектива Любенова со счётом 29:31. Несмотря на это, болгарин закончил карту с рейтингом 1,59 и средним уроном за раунд (ADR) 105,0.

Фото: HLTV

AwaykeN превзошёл достижение Александра Altekz Гивскова и Нильса k1to Груне, которые ранее удерживали рекорд с 60 фрагами на LAN. В общем списке самых результативных выступлений в истории CS 2 (включая онлайн-матчи) результат Любенова стал третьим. Выше остаются только показатели Адриана xelex Винце (67 фрагов) и Дмитрия sstiNiX Хлебникова (63 фрага).

Urban Riga Open Season 7 проходит в Латвии. Призовой фонд турнира составляет $ 5 тыс.