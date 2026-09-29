Deadlock получила крупный патч с новой картой и шестью героями

Valve выпустила масштабное обновление City Never Sleeps для шутера Deadlock.

Карта Нью-Йорка получила обновлённый дизайн с четырьмя новыми районами — Театр, Чайнатаун, Призрачный участок и Площадь. Нейтральные существа полностью заменены на новых с изменённым поведением. Среди новых механик — подземная Площадь с повышенными наградами, Колокольная башня в Чайнатауне и паровые вентиляции, дающие невидимость.

Фото: Valve

Временной механикой стал Брокер — таинственный торговец, который появляется в случайных местах карты примерно на 30-й минуте. За определённую цену он превращает предметы высокого уровня в «испорченные» версии с усиленными характеристиками, но случайными негативными эффектами. Брокер доступен ограниченное время.

Шесть новых героев — Deadman Danny, Nurse Harrow, Solomon, Baba, Violet и Rat King — будут открываться по результатам голосования игроков. Первый герой появится 2 октября, далее по два персонажа в неделю. Также обновлены интерфейс магазина, система пингов, добавлены настройки доступности и более 10 тыс. новых голосовых реплик.