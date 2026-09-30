15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Deadlock установила новый рекорд онлайна в Steam

Deadlock установила новый рекорд онлайна в Steam
Комментарии

Пиковый онлайн-шутер Deadlock от Valve впервые превысил 200 тыс. одновременных игроков, достигнув 203 149. Рекорд установлен после выхода обновления City Never Sleeps.

Патч включает полную визуальную переработку карты Нью-Йорка с четырьмя новыми районами и заменой всех нейтральных существ. В игру добавлены шесть героев — они будут открываться по результатам голосования игроков начиная со 2 октября. Среди новых механик — Брокер, временный торговец, превращающий предметы в усиленные версии со случайными негативными эффектами.

Deadlock остаётся в раннем доступе с входом по приглашениям. Дата полноценного релиза не объявлена.

Материалы по теме
Фото
Deadlock получила крупный патч с новой картой и шестью героями
Комментарии