Deadlock установила новый рекорд онлайна в Steam

Пиковый онлайн-шутер Deadlock от Valve впервые превысил 200 тыс. одновременных игроков, достигнув 203 149. Рекорд установлен после выхода обновления City Never Sleeps.

Патч включает полную визуальную переработку карты Нью-Йорка с четырьмя новыми районами и заменой всех нейтральных существ. В игру добавлены шесть героев — они будут открываться по результатам голосования игроков начиная со 2 октября. Среди новых механик — Брокер, временный торговец, превращающий предметы в усиленные версии со случайными негативными эффектами.

Deadlock остаётся в раннем доступе с входом по приглашениям. Дата полноценного релиза не объявлена.