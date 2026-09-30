15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

True Damage исполнит гимн Worlds 2026 по League of Legends — в клипе покажут путь Faker

True Damage исполнит гимн Worlds 2026 по League of Legends — в клипе покажут путь Faker
Комментарии

Riot Games объявила, что гимн чемпионата мира Worlds 2026 по League of Legends исполнит виртуальная группа True Damage. Трек получил название Know My Name — его премьера состоится 9 октября вместе с официальным клипом.

Фото: Riot Games

Центральной фигурой видео станет Ли Faker Сан Хёк и его путь к третьему подряд чемпионству Worlds в составе T1. По словам разработчиков, клип затронет победы и поражения корейского мидлейнера, а также его возвращения после неудач.

Know My Name — 13-й официальный гимн Worlds и первый, исполненный одной из виртуальных групп Riot Games. В составе True Damage: Акали (Соён из i-dle), Киана (София Рейс), Сенна (Коко Джонс), Экко (Вик Менса) и Ясуо. True Damage также выступит на церемонии открытия гранд-финала.

Worlds 2026 стартует 15 октября со стадии Play-In в Лос-Анджелесе. Финал пройдёт 14 ноября в Barclays Center в Нью-Йорке.

Материалы по теме
Видео
Riot Games выпустила гимн и клип к Valorant Champions 2026
Комментарии