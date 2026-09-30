True Damage исполнит гимн Worlds 2026 по League of Legends — в клипе покажут путь Faker

Riot Games объявила, что гимн чемпионата мира Worlds 2026 по League of Legends исполнит виртуальная группа True Damage. Трек получил название Know My Name — его премьера состоится 9 октября вместе с официальным клипом.

Фото: Riot Games

Центральной фигурой видео станет Ли Faker Сан Хёк и его путь к третьему подряд чемпионству Worlds в составе T1. По словам разработчиков, клип затронет победы и поражения корейского мидлейнера, а также его возвращения после неудач.

Know My Name — 13-й официальный гимн Worlds и первый, исполненный одной из виртуальных групп Riot Games. В составе True Damage: Акали (Соён из i-dle), Киана (София Рейс), Сенна (Коко Джонс), Экко (Вик Менса) и Ясуо. True Damage также выступит на церемонии открытия гранд-финала.

Worlds 2026 стартует 15 октября со стадии Play-In в Лос-Анджелесе. Финал пройдёт 14 ноября в Barclays Center в Нью-Йорке.