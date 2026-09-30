Расписание шестого дня Champions 2026 по Valorant

Сегодня, 30 сентября, продолжается групповой этап чемпионата мира по Valorant в Шанхае.

В этот день зрителей ждёт два матча группы A и группы B, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Победители пройдут в плей-офф, в то время как проигравшие упадут на решающий матч в группе.

Расписание Valorant Champions 2026 на среду, 30 сентября:

12:00. Team Vitality (Франция) — LOUD (Бразилия);

15:00. FUT Esports (Турция) — 100 Thieves (США).

Valorant Champions 2026 проходит с 24 сентября по 18 октября в Шанхае, Китай. 16 лучших команд мира сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2,25 млн.