Расписание второго дня BLAST SLAM VIII по Dota 2

Сегодня, 30 сентября, продолжается турнир BLAST SLAM VIII по Dota 2.

В этот день зрителей ждёт шесть матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Групповой этап проходит по системе GSL — командам нужно одержать две победы для выхода в плей-офф.

Расписание матчей BLAST SLAM VIII на среду, 30 сентября

Группа А:

16:00. PARIVISION (Россия) – LGD Gaming (Китай);

– LGD Gaming (Китай); 19:00. Level UP (Россия) – Xtreme Gaming (Китай).

Группа B:

16:00. Team Spirit (Россия) – 1win Team (Россия) ;

– ; 19:00. Team Nemesis (Сингапур) – Natus Vincere (Украина).

Группа C:

13:00. Team Yandex (Россия) – MOUZ (Германия);

– MOUZ (Германия); 13:00. BetBoom Team (Россия) – OG (Филиппины).

BLAST SLAM VIII проходит с 29 сентября по 11 октября. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 750 тыс.