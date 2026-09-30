Расписание второго дня BLAST SLAM VIII по Dota 2
Сегодня, 30 сентября, продолжается турнир BLAST SLAM VIII по Dota 2.
В этот день зрителей ждёт шесть матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Групповой этап проходит по системе GSL — командам нужно одержать две победы для выхода в плей-офф.
Расписание матчей BLAST SLAM VIII на среду, 30 сентября
Группа А:
- 16:00. PARIVISION (Россия) – LGD Gaming (Китай);
- 19:00. Level UP (Россия) – Xtreme Gaming (Китай).
Группа B:
- 16:00. Team Spirit (Россия) – 1win Team (Россия);
- 19:00. Team Nemesis (Сингапур) – Natus Vincere (Украина).
Группа C:
- 13:00. Team Yandex (Россия) – MOUZ (Германия);
- 13:00. BetBoom Team (Россия) – OG (Филиппины).
BLAST SLAM VIII проходит с 29 сентября по 11 октября. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 750 тыс.
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