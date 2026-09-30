Дженнифер Лоуренс сыграет в новом фильме режиссёра «Орудий» и «Обители зла»

То, о чём ходили слухи, становится реальностью: обладательница «Оскара» Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в следующем фильме Зака Креггера «Потоп» на студии New Line Cinema, принадлежащей Warner Bros.

Премьера фильма состоится 11 августа 2028 года. В научно-фантастическом триллере постановщик «Орудий» вернется на студию New Line в качестве режиссёра, продюсера и сценариста по своей оригинальной идее.

Amblin Entertainment продюсирует фильм «Наводнение» совместно с Роем Ли и Мири Юн из Vertigo Entertainment. Подробности сюжета держатся в секрете, как и другие детали. Неизвестен остальной актёрский состав и дата начала съёмок.