Появился новый постер фильма «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй
Вышел новый постер фильма «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй в ключевой роли. Триллер по мотивам книги Колин Гувер выйдет в мировых кинотеатрах 2 октября.
Будущая лента расскажет о писательнице Лоуэн Эшли, которая находится на грани финансового краха. Однажды она получает предложение дописать романы Верити Кроуфорд в роскошном поместье, где ей предстоит раскрыть тайны его обитателей.
Новый постер фильма «Тайный дневник Верити»
Фото: Amazon
В картине также сыграли Дакота Джонсон («Материалистка») и Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»). Режиссёром картины выступил постановщик Майкл Шоуолтер («Мысль о тебе»).
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