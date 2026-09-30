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Появился новый постер фильма «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй

Появился новый постер фильма «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй
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Вышел новый постер фильма «Тайный дневник Верити» с Энн Хэтэуэй в ключевой роли. Триллер по мотивам книги Колин Гувер выйдет в мировых кинотеатрах 2 октября.

Будущая лента расскажет о писательнице Лоуэн Эшли, которая находится на грани финансового краха. Однажды она получает предложение дописать романы Верити Кроуфорд в роскошном поместье, где ей предстоит раскрыть тайны его обитателей.

Новый постер фильма «Тайный дневник Верити»

Фото: Amazon

В картине также сыграли Дакота Джонсон («Материалистка») и Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»). Режиссёром картины выступил постановщик Майкл Шоуолтер («Мысль о тебе»).

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