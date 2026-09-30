Раскрыты названия четвёртой, пятой и шестой серий мультсериала «Аватар: Семь убежищ»

Paramount Pictures раскрыла название ещё трёх серий мультсериала «Аватар: Семь убежищ». Эпизоды будут называться The Faceless, The One Left Behind и Night off The Afflicted.

Новый постер с названиями следующих трёх эпизодов «Аватар: Семь убежищ»

Фото: Paramount Pictures

Действие проекта развернётся спустя примерно 255 лет после событий другого сериала по вселенной «Аватара» под названием «Легенда о Корре». Главным героем выступит юная девушка Пави, которая оказывается в постапокалиптическом городе Эллоре.

В «Семь убежищ» войдёт 26 эпизодов, 13 из которых будут выходить в течение октября. Дату премьеры второй половины сезона объявят позже.