Хейли Стайнфелд ответила, вернётся ли к роли Кейт Бишоп в фильме «Мстители: Судный день»

Хейли Стайнфелд, играющая Кейт Бишоп в киновселенной Marvel, ответила на вопрос, стоит ли ждать её появления в фильме «Мстители: Судный день».

По словам актрисы, она не может дать чёткий ответ. Единственное, что отметила Хейли, это что время покажет. Вероятно, до премьеры ленты узнать этого никак не выйдет.

Сюжет расскажет, как Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel. Злодея сыграет Роберт Дауни-младший, который раньше исполнял роль Железного человека.

Лента «Мстители: Судный день» выйдет в мировом прокате 18 декабря 2026 года, в один день с третьей частью «Дюны».