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«Дети в восторге». Джесси Племонс — о съёмках Кирстен Данст в сиквеле «Minecraft в кино»

«Дети в восторге». Джесси Племонс — о съёмках Кирстен Данст в сиквеле «Minecraft в кино»
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В недавнем интервью Джесси Племонс рассказал, что их с Кирстен Данст дети в восторге от того, что актриса получила одну из главных ролей в сиквеле «Minecraft в кино».

По словам Племонса, это явно недосягаемый уровень для него, поэтому ему наверняка бессмысленно пытаться в шутку соревноваться с Данст за звание лучшего родителя.

Они в восторге. Это вершина в глазах наших детей, так что, думаю, мне просто придётся сдаться и перестать пытаться соревноваться с Кирстен.

Оригинальный фильм вышел в 2025 году и стал успешным в прокате, собрав $ 950 млн по всему миру. События ленты разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну.

«Minecraft в кино 2» выйдет в мировом прокате 23 июля 2027 года.

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