Съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 3» стартуют в 2027 году

По данным сайта Bloody Disgusting, съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 3» стартуют в 2027 году. Точную дату озвучат позже.

Первая часть «Пяти ночей с Фредди» вышла осенью 2023 года и при бюджете в $ 20 млн собрала внушительную кассу в размере $ 290 млн. Сиквел выпустили в прокат 5 декабря 2025-го. Вторая часть продолжила события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера.

О чём конкретно расскажут в триквеле, неизвестно, но ранее актёр Мэттью Лиллард делился первыми подробностями. Они, само собой, уже могли потерять актуальность, но тем не менее.