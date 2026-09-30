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Стала известна продолжительность хоррора «Глиноликий» от DC

Стала известна продолжительность хоррора «Глиноликий» от DC
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Сеть кинотеатров AMC раскрыла точный хронометраж хоррора «Глиноликий» от DC. Если верить информации, длительность ленты составит 1 час и 48 минут. Это почти столько же, сколько шла «Супергёрл».

Картина войдёт в киновселенную DC и расскажет об актёре Мэтте Хэйгане, которому однажды сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра Глиноликого — в оригинальных комиксах DC он был одним из злодеев Бэтмена.

Хоррор выйдет в мировом прокате 23 октября.

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